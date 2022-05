Pieraccioni, il premio a cui ambisce è stellare | Ecco perché “merita” il più importante riconoscimento

Leonardo Pieraccioni é in tutte le sale italiane con il suo ultimo lavoro il Sesso degli angeli diretto ed interpretato accanto a Sabrina Ferilli. Questa volta però è coinvolto in un “affare molto più grande”, poiché ha parlato di un premio a livello globale che potrebbe arrivare nel breve tempo.

Anche questa volta ha sbancato i botteghini con la sua professionalità, ma soprattutto con la sua simpatia. La sua ultima commedia, accanto alla romana Sabrina Ferilli e il suo amico di sempre Massimo Ceccherini, rimane salda al vertice di tutte le classifiche cinematografiche.

Leonardo Pieraccioni produce un film dopo l’altro, tutti con un successo strepitoso, ma il suo debutto più di trent’anni fa è stato in televisione. Risale al 1988 la sua prima apparizione in Rai con il programma Il piacere dell’estate. Già nel ’93 è passato alla conduzione per poi dedicarsi totalmente a ciò che gli riesce meglio, gli spettacoli comici a teatro.

La sua carriera stellare nel mondo del cinema

Il suo primo lavoro sul grande schermo è ancora oggi una delle pellicole più viste di tutti i tempi, I laureati; sono seguiti film dal successo eccezionale come Il ciclone, Paradiso all’improvviso, Ti amo in tutte le lingue del mondo, Il professor Cenerentolo e tantissimi altri. Leonardo infatti ha recitato in 20 film e si è cimentato nel ruolo di regista di 13 produzioni.

Proprio in uno dei suoi film ha conosciuto la ormai ex moglie Laura Torrisi con la quale ha avuto una figlia, Martina, alla quale dedica la maggior parte della sua vita. Si destreggia tra il lavoro di attore-regista e il ruolo di papà in maniera eccellente; sono frequenti i suoi video su Instagram accanto alla figlia che ormai è quasi una ragazza.

Leonardo, dopo un lungo periodo da solo, sembra aver ritrovato l’amore e oggi è fidanzato con una donna, Teresa Magni anche lei fiorentina, completamente distante dal mondo dello spettacolo. Leonardo ci tiene alla privacy su questa storia e cerca di allontanare costantemente l’occhio indiscreto del mondo del gossip.

Il colpo di genio che gli “potrebbe valere” il Nobel

In questo periodo, però, Pieraccioni é impegnato in “affari ben più importanti”. Il suo ultimo video su Instagram non lascia fraintendimenti. Leonardo dichiara di aver trovato il modo per conquistare l’ambitissimo premio Nobel.

Chiede ai suoi follower se, nel caso riuscisse nel difficilissimo compito di allontanare definitivamente tutte le zanzare dal territorio italico e spostarle in un’altra nazione, potesse essere in lizza per l’ottenimento del più importante riconoscimento a livello mondiale.

Pieraccioni non è nuovo a questi tipi di scherzi e molto spesso delizia i suoi follower con video del genere. La serietà con la quale pronuncia questo discorso rende la gag ancora più spassosa poiché sembra credere fermamente di meritare la statuetta più importante del globo.