Lillo, la situazione è drammatica | La sua disperata richiesta d’aiuto

È uno degli attori comici più richiesti del momento. Pasquale Petrolo, in arte Lillo, conquista ogni giorno un pubblico sempre più vasto. Oggi, però, è in seria difficoltà e lascia ai social la sua “disperata” richiesta di aiuto. La situazione è precipitata e Lillo non sa come uscirne.

Attore romano conosciuto già da tempo soprattutto per le sue esilaranti performance teatrali, oggi Lillo richiede l’intervento del suo affezionato pubblico per aiutarlo a risolvere i suoi problemi. Un appello accorato verso i suoi tantissimi fan.

Pasquale Petrolo, in arte Lillo, la sua carriera con e senza Greg

Lillo insieme al suo fedelissimo amico di una vita, Greg – Claudio Gregori, forma uno dei duo comici più famosi del panorama nazionale. Le loro esibizioni sono spassosissime ed è ben chiara la sintonia che c’è tra i due grandi attori.

Lillo e Greg sono anche da anni impegnati in radio con l’esilarante programma 610 – sei uno zero su Rai radio2. Una serie di gag surreali che appassionano un pubblico sempre crescente. Lillo, ha però da qualche tempo intrapreso anche una strada parallela senza il suo compagno di sempre. Ha partecipato a numerose produzioni cinematografiche e soprattutto è stato la vera grande star della prima edizione di LOL – Chi ride è fuori, successo strepitoso di Prime tv.

Dopo l’exploit dell’anno scorso, che lo ha reso celebre a tutti con l’iconica frase “So’ Lillo!”, la produzione lo ha fortemente voluto anche per la seconda edizione dove, però, ovviamente non poteva più essere concorrente. Ecco quindi che il suo personaggio è stato utilizzato come potente provocatore per i concorrenti in gara. Lillo era un jolly da giocare per mettere in seria difficoltà i personaggi che partecipavano al gioco.

Alle sue occupazioni si aggiunge anche quella del doppiaggio ed infatti Lillo sarà a fianco a Maccio Capatonda tra le voci del film della Warner Bros DC- League of super pets. Lillo darà la voce al cane di Superman e, proprio in questa occasione, ha confessato di essere un super appassionato di cartoni animati e per questo non avere esitato un attimo ad accettare l’ingaggio.

Il disperato appello di Lillo

Nell’ultima sua apparizione, però, Lillo ha preoccupato il suo pubblico. In un video che pubblica su Instagram appare seriamente preoccupato per la sua situazione sentimentale. È un uno sfogo che termina con una esplicita richiesta d’aiuto.

Ovviamente anche quest’ultima é una gag dello straordinario attore. Sul profilo social infatti Pasquale Petrolo pubblica il nuovo sketch pubblicitario per una nota marca di biscotti.

L’ambientazione nella giungla é riconoscibile e Lillo sembra elogiarne la vita tranquilla, ma alla fine richiama l’attenzione mostrando un cartello con la scritta “AIUTO!” riferito alla sua moglie primitiva; un siparietto riuscitissimo che sicuramente garantirà alla casa dolciaria un successo eclatante.