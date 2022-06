Soleil Sorge, è cominciato tutto da Maria De Filippi a “Uomini e Donne” ma l’avevamo già vista.. sapete dove?

Tutti abbiamo imparato a conoscerla nell’ambito del Grande Fratello Vip. Ma guardate questo video di Soleil agli esordi…

Famosa corteggiatrice nel fortunato format Mediaset di Maria De Filippi, “Uomini e donne”. Il successo culmina col “Grande Fratello Vip”. Ma sapete come ha esordito? A guardarla oggi è quasi irriconoscibile…

Soleil Anastasia Sorgè meglio conosciuta semplicemente come Solei Stasi è una modella, showgirl e influencer. E’ nata a Los Angeles nel 1994, ma il grosso della fortuna l’ha fatto in Italia. A cominciare dalla sua presenza, come corteggiatrice, nel fortunato format Mediaset di Maria De Filippi, “Uomini e donne”. Lì Soleil si è fatta conoscere. Lì, pian piano è diventata famosa.

E ha trovato anche l’amore. Con Luca Onestini, una storia d’amore intensa e seguita da tutti noi. Ma finisce tutto male, come spesso accade in questo tipo di programmi. Perchè Onestini scopre, in diretta televisiva, il tradimento di Soleil con un altro tronista di “Uomini e donne”, Marco Cartasegna.

Ma questo “intoppo” non interrompe l’ascesa televisiva e di popolarità dell’italo americana. Anche, evidentemente, grazie alla sua bellezza. Soleil, infatti, è alta 1.73, fisico slanciato e tanta voglia di farsi ammirare, come notiamo dal suo profilo Instagram, dove è seguitissima. Ma tutti, soprattutto nell’ultimo periodo, abbiamo imparato a conoscerla, anche come persona, nell’ambito della sua partecipazione al Grande Fratello Vip.

Ma l’esperienza nella casa più spiata d’Italia non è l’unica partecipazione di Soleil a un reality show. Nel 2019, infatti, partecipa all’Isola dei Famosi mentre nel 2020 partecipa a Pechino Express insieme alla madre Wendy Kay. Sempre nel 2019 ha avuto una storia con Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e Cecilia Rodriguez ma, anche questa storia è finita.

Soleil agli esordi

Gossip, reality show, ovviamente foto e set fotografici. Per questo è famosa Soleil Stasi. In televisione è sempre più presente, ma sono i social il regno dove è una vera e propria diva. Quasi ogni suo scatto fa il giro del web, per la sua bellezza e per la sensualità delle sue pose e del suo abbigliamento. E il pubblico di Instagram non può che apprezzare…

Nota quindi per la sua partecipazione ai reality e per i suoi scatti provocanti su Instagram. Ma sapete quale fu l’esordio della bella Soleil? Non tutti sanno che l’ex gieffina ha partecipato a Miss Italia nel 2014, durante l’edizione numero 75 del concorso di bellezza che ha reso famosa Salsomaggiore.

La concorrente italo americana rappresentava l’Abruzzo, riuscì a piazzarsi al settimo posto nella competizione italiana. A guardarla oggi, Soleil è davvero irriconoscibile. Guardate voi stessi nel video ufficiale pubblicato sul profilo YouTube del concorso di bellezza.