Valentina Vignali, quella scollatura fino all’ombelico fa perdere la testa a molti | Sensualità allo stato puro

Tra la carriera agonistica e il mondo dello spettacolo, la vita di Valentina Vignali è piuttosto intensa. Ecco come appare per il suo 31esimo compleanno

Appena 31enne. Valentina Vignali ha celebrato il suo compleanno, appena pochi giorni fa, con i suoi tanti followers su Instagram. E guardate come si è mostrata ai fan: tutta tempestata di gioielli, anche se il vero gioiello è lei…

Brava e bella. Cestista ad alti livelli, ma anche modella, per via della sua indiscutibile avvenenza. A partire dall’età di otto anni, nel 1999, ha cominciato a giocare a pallacanestro e nel 2007 fa l’esordio in Serie A2 con il Basket Cervia, squadra con cui rimane per tre anni. Nel 2010 è stata vice campionessa nel campionato di pallacanestro femminile under-19.

Tra le sue squadre, la Victoria Forlì, la Fortitudo Pomezia e l’Azzurra Basket. Il 19 febbraio 2016 passa alla Lazio Pallacanestro 1932. Nel 2016, per la stagione 2016-17 firma all’ASD Murgia Basket Santeramo, con cui il 13 maggio 2017 ottiene la promozione in serie B. Ad agosto 2017 firma all’Idea Sport Milano per la stagione 2017-18. Il 6 agosto 2018 firma in serie A2 con Athena Basket Roma

Nel 2005 inizia la carriera di modella dopo che un’amica di famiglia le aveva proposto di partecipare a un concorso e dal 2006 partecipa ai primi concorsi di bellezza nazionali, arrivando finalista a Miss Muretto. Nel 2010 è anche finalista a Miss Italia. Nel 2012-13 conduce Sotto canestro, il programma dedicato alla Serie A di basket con Ugo Francica Nava e Gianmarco Pozzecco in onda il venerdì notte su LA7. Inoltre ha partecipato come valletta ad alcuni programmi Rai 1. Nell’ottobre del 2013 posa senza veli per l’edizione italiana della rivista Playboy, che le dedica la copertina.

Un gioiello di compleanno

Insomma, tra la carriera agonistica e il mondo dello spettacolo, la vita di Valentina Vignali è piuttosto intensa. Dall’8 aprile 2019 partecipa come concorrente alla sedicesima edizione del Grande Fratello su Canale 5, venendo eliminata dopo 57 giorni. A gennaio 2020 debutta musicalmente come rapper con il suo primo singolo Nada, seguito poi da altri brani rap.

Per quanto concerne la vita privata, è stata fidanzata, dal 2013 al 2018, con il collega cestista Stefano Laudoni. Dal 2019 è legata sentimentalmente a Lorenzo Orlandi, di professione fotografo e regista. Sui social è molto seguita. Non solo dai fan del basket.

Questo perché, ovviamente, Valentina Vignali è una bellissima donna e sul suo profilo Instagram capita di incappare in post molto interessanti come quello pubblicato per il giorno del suo 31esimo compleanno. La bella Valentina è tutta ingioiellata per celebrare la ricorrenza, ma, soprattutto, indossa un abito grigio anch’esso sbrilluccicante, con una scollatura vertiginosa. Inutile dirvi che i followers vanno in visibilio: oltre 60mila like!