Loredana Bertè, il duro sfogo della cantante | Si assume tutte le sue responsabilità

La trasgressione fatta persona e fatta cantante. Parliamo, ovviamente, di Loredana Bertè, una delle artiste più grandi del panorama della musica italiana. Da sempre capace di far parlare di sé grazie alle sue meravigliose canzoni, ma anche per via dei suoi comportamenti, dei suoi look, delle sue prese di posizione. Loredana Bertè non ha mai avuto paura di niente. E anche questa volta non le manda a dire!

Oggi 71enne, Loredana Bertè, sin dagli anni Settanta, si caratterizza come una delle interpreti più note e poliedriche del panorama musicale italiano. Vanta una lunga carriera musicale durante la quale ha pubblicato 17 album in studio, 5 album dal vivo, 2 EP e 4 raccolte ufficiali, vendendo oltre 7 milioni di dischi.

Muove i primi passi (in tutti i sensi) come attrice e ballerina. Ma il suo destino è la musica, intraprende così la carriera discografica imponendosi all’attenzione del grande pubblico con il brano “Sei bellissima” (1975). “Dedicato” (1978) ne consolida successo e popolarità, ma è a cavallo del decennio successivo che la Bertè raggiunge l’apice della fama, registrando brani quali “E la luna bussò”, “Non sono una signora” e “In alto mare”.

Nella sua carriera ha vinto numerosi premi, tra cui uno assegnato dal Festivalbar, cinque da Vota la voce, uno da Un disco per l’estate, tre Wind Music Awards, un Premio Lunezia Rock e due RTL Power Hits Awards. Il suo album Traslocando (1982) è stato inserito dalla rivista Rolling Stone al numero 24 tra i 100 migliori dischi italiani della storia, unica donna presente tra i primi 30 posti.

Ha partecipato complessivamente a dodici edizioni del Festival di Sanremo. Nel 2008 le è stato assegnato il “Premio alla carriera città di Sanremo” e nel 2019, per placare il malcontento del pubblico in sala dovuto al suo quarto posto, è stato inventato per lei sul momento il “Premio Pubblico dell’Ariston”, che la cantautrice non ha mai ritirato.

Loredana Bertè sempre sopra le righe

Assai discussa anche per le complesse vicissitudini personali. A segnarla, ovviamente, la morte della sorella Mia Martini, una delle voci più belle della musica italiana di sempre. Ma Loredana Bertè è assai nota anche per le relazioni sentimentali famose. Su tutte quelle con i tennisti Adriano Panatta e Bjorn Borg.

Insomma, Loredana Bertè non si è mai curata di piacere a tutti. Del resto, come cantavano i Litfiba, “piacere a tanta gente è una gabbia seducente”. E di gabbie, Loredana non ne ha mai volute avere e ce lo dimostra anche con uno degli ultimi post pubblicati sul proprio profilo Instagram ufficiale.

Lì Loredana pubblica un breve video che è uno sfogo molto duro nei confronti dei fan. La cantante ammette di non avere il cellulare e, quindi, di farsi aiutare dalla manager che le legge tutti i commenti pubblicati. Commenti che, evidentemente, a Loredana non piacciono e che, quindi, la spingono a rispondere a muso duro.

Quindi, anche se materialmente non è lei a scrivere, i concetti espressi sono assolutamente i suoi. E Loredana lo dice per l’ennesima volta “Quando leggete i miei commenti, sono io. Ci arrivate oppure avete due formiche che giocano a braccio di ferro nella testa?”