Cristiano Ronaldo, che figura! Il campione questa volta fallisce clamorosamente

Per Cristiano Ronaldo questa volta non è bastato il suo talento e ha fatto una brutta figura. Il video lo dimostra chiaramente.

Nella vita non basta soltanto essere un fenomeno in uno specifico campo, se poi in altri si fallisce come chiunque altro fa. Ad ognuno il suo, verrebbe da dire vedendo ciò che ha fatto di recente il campione. Un personaggio del genere deve stare attento a commettere degli errori, visto che ha gli occhi di mezzo mondo addosso. Come si muove in maniera sbagliata, infatti, finisce sulle pagine di testate giornalistiche, anche per una minima brutta figura.

Stiamo parlando di un campione di livello internazionale e indiscusso. I trofei vinti con le squadre in cui ha giocato e personali parlano per lui. Basta citare i cinque palloni d’oro portati a casa e le altrettante Champions League vinte con Real Madrid e Manchester United per descriverlo. Eppure, anche lui nella vita privata, come tutti gli esseri umani, è portato a sbagliare su alcune questioni che la vita lo porta ad affrontare.

A finire nel suo percorso, questa volta, è stata la comica italiana Katia Follesa, che ha voluto condividere con i suoi follower la brutta figura del fenomeno. Dal 2004, la conosciamo per il programma di MTV Comedy lab, per poi sviluppare la sua fama su Mediaset, specie grazie a Colorado Cafè. Di lì in poi, una serie di attività televisive e cinematografiche hanno tessuto la sua immagine di ragazza simpatica della porta accanto.

La brutta figura di Ronaldo postata da Katia Follesa

Per la donna avere un contatto con un campione del genere non può che essere una gioia e un’emozione infinita. Anche se lo sketch condiviso sul proprio profilo di Instagram non sembra esser andato a buon fine, la comica pare comunque lieta di mostrare ai suoi follower la disavventura con il calciatore portoghese.

Ciò che ha voluto mostrare è stata una video-chiamata fra i due, ma ha avuto un risvolto del tutto particolare. Le immagini parlano chiaro e sembra che Cristiano Ronaldo abbia avuto difficoltà a interloquire con lei.

Durante la chiamata, infatti, si vede Katia Follesa parlare e affermare che l’uomo non riesce ad attivare il microfono. “Non ti sento”, ha detto più volte, mentre lui continuava imperterrito a gesticolare, sorridere e salutare la donna come se nulla stesse succedendo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Katia Follesa (@katioska76)

Ovviamente è una gag della fantastica comica. Le è riuscita bene, ma in fondo come non capirla..chi non vorrebbe fare una videochiamata con uno dei più sexy calciatori del XXI secolo.