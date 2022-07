Selvaggia Lucarelli, arriva l’ultima stangata: neanche la coppia più famosa al mondo è stata graziata

Le parole di Selvaggia Lucarelli fanno scalpore per la maniera in cui le ha poste. Anche la coppia Totti-Blasi presa di mira.

La famosa giornalista non le manda a dire a nessuno, di solito, e questa volta non ha risparmiato neanche la coppia appena lasciatasi. Un botta e risposta che attende dei risvolti pubblici, ma anche senza troppa ansia. Il mondo ha bisogno di ben altre notizie, anche se la presa di posizione della scrittrice può essere utilizzata pure in altri campi. Infatti, a volte, vi sono questioni che fanno solo cadere l’ultima goccia nel vaso, ma non hanno un peso specifico.

Selvaggia Lucarelli è molto seguita dal pubblico che ama informarsi, scegliendo il nome al posto del giornale. Come tutti, è meglio stia attenta a sentenziare verità assolute, di cui spesso si riempiono la bocca diversi giornalisti o articolisti in genere. Infatti, “la vera verità non si saprà mai”, citando un passo del libro scritto dal professor Apolito di Antropologia culturale. Meglio, quindi, non dare conclusioni affrettate in merito a nessuna situazione.

La showgirl Ilary Blasi è in una situazione di crisi matrimoniale non indifferente con il fenomeno calcistico Francesco Totti. A parte, che questa questione dovrebbero affrontarla soltanto loro e nel modo preferito, senza che per acchiappare visualizzazioni alcune testate scrivano dei titoli poco etici e realistici. Perché di speculazione in questo settore ve ne è e molta e prendere posizione da una parte e dall’altra è rischioso, come camminare su un filo del rasoio.

Le parole agghiaccianti di Selvaggia Lucarelli in merito alla questione Totti-Blasi

La giornalista, sul proprio profilo di Instagram, ha voluto postare un video relativo a delle dichiarazioni rilasciate da Ilary Blasi durante un’intervista in tv. Quest’ultima criticava chi aveva dato la “notizia come se fosse certa”, in merito alla crisi matrimoniale che stava avvenendo con suo marito.

“Chi ha dato questa informazione ha fatto una brutta figura”, ha affermato la showgirl. Ora, dopo mesi dall’accaduto, a petto gonfio e sicura che la crisi sia avvenuta, Selvaggia Lucarelli ha scritto un post sul proprio profilo preoccupandosi di difendere la categoria di cui si sente parte. Ma, dopo le smentite dei mesi scorsi di Francesco Totti e Ilary Blasi inerenti alla crisi matrimoniale, non si può esser certi che questa fosse in atto tempo a dietro.

Sarà pur vero che l’informazione, oggigiorno, è sotto attacco da ogni lato e che il mondo giornalistico sta venendo screditato in maniera drastica. Ma è pur vero, che vi sono articolisti di ogni dove che scrivono in rete, e su carta stampata, notizie poco reali, creando disagio per i lettori, che non sanno più a chi credere. Selvaggia Lucarelli stessa dice: “l’indelicatezza in cui è affrontato il tema può essere criticata”, visto che sa bene che c’è chi specula troppo.