Gianni Morandi: “Mi sento colpevole…”| La rivelazione agghiacciante del cantante

“Mi sento colpevole”. In una lunga dichiarazione, Gianni Morandi rilascia delle affermazioni destinate a fare discutere. Del resto, il cantautore bolognese non è mai banale. Ecco cosa ha detto, aprendo totalmente il proprio cuore.

Immenso Gianni Morandi

Sempre sorridente. Eterno ragazzino, che ha fatto cantare e ballare diverse generazioni di italiani. Ma anche conduttore di programmi di successo. Difficile trovare qualcuno che non ami e apprezzi Gianni Morandi. Ma mai avremmo immaginato di vederlo coinvolto così.

77enne, Gianni Morandi ha esordito, facendosi conoscere dal grande pubblico, all’inizio degli anni ’60. E la sua carriera è tuttora in corso e in divenire. Ha partecipato a febbraio alla 72esima edizione del Festival di Sanremo. Il suo duetto sul palco dell’Ariston con Lorenzo Cherubini, per tutti Jovanotti, è stata una delle cose più belle del festival della canzone italiana.

Alla fine si è classificato terzo nella classifica generale con la sua “Apri tutte le porte”. Dietro solo ai vincitori Mahmood e Blanco e la loro “Brividi” e l’intensa “O forse sei tu” di Elisa. Lui che Sanremo l’ha anche condotto, oltre che ideato alcuni programmi che hanno fatto record di ascolti in prima serata.

È considerato infatti una delle colonne portanti della musica leggera italiana, con oltre 50 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Ha condotto il Festival della canzone italiana per due edizioni: 2011 e 2012. È stato inoltre presidente onorario del Bologna Calcio dal 2010 al 2014.

Tra i suoi più grandi successi, ricordiamo, “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones”, che recentemente, purtroppo, è ritornata in auge per via dello scoppio della guerra in Ucraina e l’invasione russa ordinata da Vladimir Putin.

Ma ricordiamo anche anche “Uno su mille”, “Bella signora”, “Banane e lamponi”, “Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte” e, essendo tutti noi amanti dei motori, non possiamo non menzionare “Andavo a 100 all’ora”.

“Mi sento colpevole”

E’ vero che è un eterno ragazzino. Ma alla sua età è tempo di bilanci. E quelli tracciati da Morandi non possono che essere positivi, se si guarda alla carriera. Ma anche alla vita privata e sentimentale. E proprio a questo punto che arriva l’incredibile dichiarazione del cantautore.

“Sono un uomo felice e non nascondo di provare un certo imbarazzo ad ammetterlo” ha detto. Una dichiarazione certamente insolita, in un mondo in cui tutti sembrano avere paura ammettere di essere realizzati.

Addirittura, però, un simile stato, sembra provocargli quasi disagio: “Sono un uomo molto fortunato e sono consapevole che la vita mi ha regalato molte gioie. A volte penso perfino che siano troppe. Ho una moglie fantastica: l’ho incontrata alla soglia dei cinquant’anni ed è stato un incontro bellissimo…”. Morandi arriva persino a sentirsi colpevole di tanta felicità: “Mi aspetto che prima o poi qualcuno paghi per tanta felicità: se uno sta sempre bene come me, prima o poi credo che arriverà un momento, all’improvviso, in cui ne pagherà il conto”.