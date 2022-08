Il Paradiso delle Signore 7, Maria ritorna in grande stile: la Puglisi è completamente diversa

Le anticipazioni sul Paradiso delle Signore 7 parlano del ritorno in Atelier di Maria Puglisi. Dopo la parentesi romana la giovane sarta tornerà a Milano in grande stile

Il 12 settembre andrà in onda su Rai 1 la settima stagione del Paradiso delle Signore. In attesa che l’atelier più amato d’Italia riapra le sue porte non mancano gli scoop e le anticipazioni sulle prossime puntate autunnali.

A far parlare molto di sé è il personaggio di Maria Puglisi, interpretato da Chiara Russo. La scorsa stagione si è chiusa per Maria con una grande occasione, ovvero quella presentatale da Vittorio Conti che le ha dato la possibilità di fare uno stage in un atelier di abiti da sposa.

Un’occasione che la giovane sarta non si è lasciata sfuggire e che l’ha portata a lasciare Milano alla volta della capitale, per inseguire il suo sogno nel mondo della moda. Le anticipazioni sulla 7° stagione parlano proprio del ritorno di Maria a Milano. Un ritorno in grande stile e da gran signora con un look inedito che testimonierà il suo cambiamento.

Maria torna a Milano e fa un rientro in grande stile

Grande attesa per la settima stagione del Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1 il prossimo settembre. Dopo il periodo trascorso a Roma per seguire il corso di apprendista stilista, Maria farà dunque ritorno a Milano dove ad attenderla ci saranno Vittorio Conti e Roberto Landi.

L’attrice Chiara Russo a proposito del suo personaggio in una recente intervista ha dichiarato: “Nel momento in cui superiamo noi stessi, abbiamo vinto su noi stessi, è veramente lì la vera vittoria e è un po’ quello che ha fatto Maria. Maria non si sente a suo agio. È proprio lì che sta la cosa ed è la cosa che veramente conta secondo me”.

Vittorio Conti potrebbe ritrovare l’amore

Grande attesa per il pubblico che aspetta impaziente di scoprire cosa accadrà a Vittorio Conti nella settima stagione del Paradiso delle Signore. Vittorio potrebbe infatti ritrovare l’amore dopo un periodo di sofferenza dal punto di vista sentimentale. Sarà dunque pronto a voltare pagina per lanciarsi in una nuova avventura amorosa?

Pare infatti che nelle prossime puntate potrebbe arrivare una nuova fiamma a far battere il cuore del bel Vittorio che sarebbe così finalmente pronto a dimenticare la sua ex Marta Guarnieri. La stilista ed ex moglie lo ha lasciato per inseguire il suo sogno alla volta degli Stati Uniti e chissà che non sia arrivato il momento per Vittorio di mettere la parola fine a questo doloroso capitolo.