Tiziano Ferro irriconoscibile | Spunta il video che incastra il famoso cantante

Tiziano Ferro, lo straordinario cantante italiano sembra davvero irriconoscibile. Questo video lo mostra come forse nessuno lo aveva mai visto in precedenza. Un’immagine di lui totalmente diversa.

Tiziano Ferro, una figura davvero importante nel mondo della musica italiana. Lui che ha dovuto affrontare l’inferno, in un percorso tortuoso e complesso, per diventare l’artista che è oggi. Nato a Latina nel Lazio il 21 febbraio 1980, è un cantautore e produttore discografico che oggi conosceremo in maniera decisamente approfondita.

Tiziano Ferro, dall’incubo al sogno: carriera e vita privata di un uomo senza paura

Tiziano Ferro. Lo conosciamo bene grazie alla musica, dato che ne è diventato a partire dagli inizi del 21° secolo uno degli interpreti migliori. E’ infatti considerato non per caso uno dei più influenti e innovativi cantautori italiani contemporanei.

E’ sicuramente uno degli artisti più apprezzati in Italia e all’estero ancora oggi ed un punto di riferimento in ogni angolo del globo dal punto di vista musicale. Ha venduto oltre venti milioni di dischi, soprattutto in Europa e America Latina. Rosso Relativo, album di debutto, è fra i più venduti della storia fra quelli italiani.

Il suo successo deriva anche da una continua elaborazione delle lingue. L’italiano, certamente, ma anche inglese, spagnolo, portoghese e francese. Ha inoltre collaborato con artisti di primissimo livello come Laura Pausini, Mina, Fiorella Mannoia, ma anche Ed Sheeran, John Legend, gli One Republic e tantissimi altri ancora.

Dichiaratamente omosessuale, nel 2019 si è unito a Victor Allen. A partire dal 2022, insieme a suo marito, è padre di due figli.

Tiziano ferro, la sofferenza e il successo: così non lo avete mai visto

Tiziano Ferro. Artista straordinario, uomo sensibile e protagonista di un percorso lungo, faticoso, tortuoso, ma alla fine vincente. Già, perché il cantautore ha rivelato più volte le sue difficoltà del passato. A partire dal suo peso; Ferro era infatti sovrappeso, e prima del successo è passato da pesare 111 chilogrammi a 73.

Un rapporto con il cibo conflittuale, tanto dal provare vergogna ancora oggi a mettersi un costume, adesso che detiene un fisico “normale”. Lui, che come ha raccontato in un’intervista di qualche anno fa, era una persona bulimica.

E non solo, come possiamo vedere in un video su Tik Tok, dove Tiziano Ferro si racconta e parla di sé. Di sé e della sua fragilità, sensibilità, difficoltà nel difendersi a scuola ed essere apprezzato dalle persone. Fra quelle persone, a lungo, c’è stato pure lui. Adesso le cose sono decisamente diverse.

Perché quando percorri la tua strada, nemmeno il bullismo e la cattiveria della gente possono farti uno sgambetto. Quando il primo a buttarsi giù sei tu, però, il discorso cambia. Tiziano, e molti altri come Tiziano, lo sa bene.

Da quel periodo della sua vita, l’unica cosa che sembra rimasta intatta è la sua splendida voce. Possiamo sentirla, ammirarla, apprezzarla in questo breve video mentre il cantante interpreta una canzone scritta dagli 883 ma cantata da Fiorello al festival di Sanremo numero 45: Finalmente tu.

Lo fa benissimo, tanto da non sembrare preoccupato di niente. Perché quando incroci la tua passione, il tuo modo di essere te stesso, succede questo: il resto, sparisce. E con sé, pure ogni tipo di sofferenza.