“Quando ti sveglierai fredda”, Alessandra Amoroso risponde al post choc contro di lei

Alessandra Amoroso viene presa di mira dagli haters dopo il presunto video in cui nega un autografo. Ma si è toccato il fondo quando un utente del web pubblica un tremendo messaggio

I personaggi dello star system sono costretti a subire quotidianamente offese da parte degli haters e leoni da tastiera. Accade spesso che si travalichi il limite del rispetto e del buon gusto e questa volta è accaduto ad Alessandra Amoroso, costretta a rispondere all’indecente

La cantante, che ha raggiunto il successo dopo la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, è stata destinataria di parole disgustose dalle quali però non si tira indietro. Dopo aver ricevuto il tremendo messaggio, condivide lo screenshot sul profilo Instagram.

“Alessandra Amoroso truccata o non truccata non ci interessa, quando ti sveglierai fredda allora avremo una notizia”, queste le parole incriminate. La cantante non ci pensa un attimo prima di rispondere ma lo fa senza abbassarsi al livello del suo interlocutore scrivendo: “Spero tu possa ricevere tanto tanto amore, perché io ne sono piena!!! Dispiaciuta per te”.

Alessandra Amoroso dice la sua sul video dello scandalo

Alessandra Amoroso è da settimane nel mirino degli haters. Dopo lo squallido commento a cui ha risposto in grande stile, la nota cantante salentina continua a fare i conti con gli utenti social. La causa di tanto odio è un video che gira sul web in cui viene ripresa mentre nega l’autografo ad un fan.

L’episodio ha fatto indignare molte persone che hanno iniziato a scagliarsi contro di lei, costringendola ad intervenire per placare le polemiche. La cantante Aveva sottolineato il fatto che, senza alcuna motivazione, non direbbe mai ‘no’ a un fan, essendo poi disposta a chiedere scusa in caso di errore.

Alessandra Amoroso risponde così agli haters: le sue parole

Giorni difficile per Alessandra Amoroso a causa dell’ondata di odio social mossa nei suoi confronti dai leoni da tastiera. Cme se non bastasse le sono piovute addosso accese critiche per via della sponsorizzazione della serie Marvel, She Hulk, in onda su Disney+ alle quali aveva risposto con questa frase: “Ogni post è sporcato da odio senza senso”.

Stanca di controbattere Alessandra Amoroso ha consigliato a tutti di ascoltare e non giudicare “perché certe volte ci sono degli ‘ormai è troppo tardi’ che possono non farvi vivere bene”. Ha poi cercato di lasciare un messaggio positivo ai suoi followers, ispirato dai sentimenti che l’hanno da sempre guidata nella vita: “Io rimarrò sempre e semplicemente me stessa. Andrò avanti sempre nel rispetto e nell’amore”.