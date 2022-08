Regina Elisabetta, come sta davvero la Sovrana? Britannici scossi: “Non era mai accaduto prima”

Timori per lo stato di salute della Regina Elisabetta: la grande cerimonia potrebbe essere spostata. Cosa sta accadendo.

In questi giorni, al centro del dibattito pubblico britannico, sono tornate le condizioni di salute della Regina Elisabetta II. Sono stati mesi difficili per la Sovrana, ma al momento vige il massimo riserbo sull’argomento da parte del suo staff.

Una notizia che arriva nel pieno della campagna per la nomina del nuovo Premier e agita il popolo britannico. Ecco cosa potrebbe accadere.

La notizia che scuote i britannici

Un indizio sulle reali condizioni di salute della Regina Elisabetta ci arriva da un’indiscrezione pubblicata dal Sun. Stando al noto quotidiano, i medici avrebbero sconsigliato alla Sovrana di recarsi in viaggio a Londra. Attualmente, Sua Maestà, si trova nella storica residenza estiva dei Windsor, il Castello di Balmoral, in Scozia. Secondo il Sun, potrebbe avvenire qualcosa senza precedenti, ovvero la nomina del nuovo Premier britannico proprio a Balmoral.

Di norma, la cerimonia di investitura si tiene a Buckingham Palace, ma alcune volte si è tenuta anche al Castello di Windsor. Le prossime elezioni si terranno ad inizio settembre ma, a quanto pare, anche per le prossime settimane la Regina Elisabetta rimarrà in Scozia. Si attendono notizie ufficiali in merito.

Cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni

A destare maggiore preoccupazioni per la 96enne Sovrana, riferisce la stampa britannica, sono le visite, divenute sempre più frequenti nelle ultime settimane, del Principe Carlo alla Regina Elisabetta.

E, come già avvenuto poco prima del Giubileo di Platino per i 70 anni di regno della Regina Elisabetta, avvenuto a giugno, si torna a parlare di un possibile passaggio di consegne della Sovrana al suo primogenito, e diretto discendente al trono, il Principe Carlo. In questo caso, Carlo diventerebbe Re, mentre sua moglie, la Duchessa Camilla Parker, Principessa del Galles, avendo quest’ultima già annunciato di voler rinunciare al titolo di Regina consorte.