Vite al limite, vi siete mai chiesti chi è il figlio del Dottor Nowzaradan? Lavorano a stretto contatto

Grazie al programma televisivo Vite al limite, conosciamo molto bene il Dottor Nowzaradan. Ma vi siete mai chiesti chi è suo figlio? Forse è proprio come lui, vediamolo insieme.

Conosciamo molto bene il Dottor Nowzaradan, protagonista indiscusso del programma televisivo Vite al limite. Parliamo della trasmissione che segue la vita di persone patologicamente obese e che tentano di ridurre il loro peso ad un livello più salutare grazie principalmente all’aiuto del dottore in questione.

Il percorso, com’è immaginabile che sia, non è semplice. Ma conoscevate il primo figlio del dottore? Beh, prima di “presentarvelo”, riviviamo vita e carriera di Nowzaradan…Senior.

Dottor Nowzaradan: carriera e vita privata

Younan Nowzaradan, nato in Iran l’11 ottobre 1944, è un medico specializzato in chirurgia vascolare e bariatrica. E’ conosciutissimo proprio per l’aiuto prestato a persone molto sovrappeso sia fuori che dentro il programma di Vite al limite.

Si è laureato in medicina nel 1970 e ha svolto successivamente il tirocinio a Detroit. Lavora a Houston, ma si dà da fare anche in varie strutture sanitarie locali. E’ definito uno dei pionieri della chirurgia minimamente invasiva, e ha pubblicato ben cinque studi vantando ben 49 citazioni.

Per quanto riguarda la sua vita privata, è stato sposato con Dolores McRedmond dal 1975 al 2002. Hanno avuto tre figli, di cui uno che si chiama Jonathan e che conosceremo oggi.

Jonathan Nowzaradan, il figlio del dottore di Vite al limite: cosa sappiamo di lui

Il Dottor Nowzaradan lo conosciamo benissimo, ma forse non possiamo dire lo stesso del figlio. Parliamo di Jonathan, il primogenito del chirurgo nato nel 1978. Ed è in verità una figura molto importante nella vita del dottore e soprattutto per quanto riguarda la riuscita del programma televisivo Vite al limite.

Il motivo? Beh, stiamo parlando del produttore esecutivo e regista della trasmissione tv che tanto successo ha fatto negli anni. L’uomo lavora a stretto contatto con suo padre, anche grazie alla sintonia straordinaria che c’è fra i due, e si occupa di dirigere i diversi episodi della serie.

Nel 2003, Jonathan ha fondato l’azienda Megalomedia che rappresenta pure altri show esterni a Vite al limite quali sono Heavy e Quints by surprise. Per quanto concerne la sua vita privata, l’uomo è sposato da dieci anni e ha un figlio.

Somiglia molto a suo padre, peraltro, e come detto i due lavorano a stretto contatto fra loro, anche perché documentare l’importante lavoro del Dottor Nowzaradan è cruciale per la riuscita della trasmisisone.