Uomini e Donne, Andrea Nicole parla della sua transizione: “La parte più complicata quando…”

Andrea Nicole racconta il difficile ma liberatorio percorso di transizione e del suo rapporto con il giudizio degli altri dice: “Bisogna dare il giusto peso alle cose”

Un volto noto di Uomini e Donne torna a raccontare del suo difficile percorso. L’ex tronista Andrea Nicole Conte ha risposto ad alcune domande su Instagram e ha raccontato della trasformazione che l’ha resa la donna che è oggi.

Andrea Nicole ha raccontato che la cosa più difficile è stata prendere coscienza di cosa stava accadendo. Inizia così il suo racconto: “In realtà la parte più complicata è prendere coscienza di quello che realmente di vuole, di come ci si sente. Una volta messi in chiaro questi punti non resta che mettersi a tavolino. Valutare le opzioni a disposizione che, nel mio caso, erano solo 2: reprimere tutto per vivere una vita ‘a metà’ o prendere la mia vita tra le mani, plasmarla e farle prendere la forma che intravedevo attraverso lo specchio”.

Una scelta che le ha aperto la strada per la consapevolezza di sé: “Ho imparato nel tempo a vivere a pieno il dolore rendendolo una fonte di profonda riflessione, senza respingerlo. Perché quando arriva mi sta dicendo che qualcosa non sta funzionando e in un qualche modo mi aiuta a mettere a fuoco.”

Andrea Nicole e il suo rapporto con le critiche

L’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Nicole ha affrontato un tortuoso e processo di trasformazione che nelle ultime, che ha deciso di raccontare al suo seguito su Instagram. L’ex tronista ha anche parlato del suo rapporto con le critiche dichiarando: “Come gestisco il giudizio degli altri?”. Non è semplice ma quello che vi dico sempre è che siamo noi a stabilire cosa, di quello che ci viene detto, può avere valore e soprattutto quanto!”

Ha poi continuato: “C’è poi da fare una distinzione tra “giudizio” e “consiglio” che sono due cose diverse ma che spesso vengono scambiate volutamente per nascondere la cattiveria di fondo. Il giudizio, la cattiveria, l’infamia, si nascondono anche dietro domande poste nel modo sbagliato, maligno. Lì capisci le intenzioni reali delle persone. Una volta che impari a riconoscere le intenzioni, verrà automatico dare il giusto peso alle cose che realmente lo meritano.”

L’ex tronista affronta così le difficoltà

Andrea Nicole è una donna forte ma non per questo nasconde le difficoltà che affronta così: “Potrei risponderti con delle frasi fatte tipo: “mi dico che sono bellissima e volo via come una farfalla“. Ma la realtà è che nei giorni no, in cui non mi piaccio, non c’è santo che mi possa convincere. Al contrario, devo elaborarlo da sola”.

Conclude così il suo sfogo: “Sono estremamente autocritica, a volte troppo ma questo mi ha aiutata a prendere coscienza e consapevolezza dei miei punti “deboli” e soprattutto di quelli forti. Ora guardo quello che non mi piace di me in un’ottica diversa rispetto a prima, meno critica e (auto)distruttiva ma più comprensiva e accogliente.”