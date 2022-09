Lutto nel mondo del cinema, la straordinaria attrice è venuta a mancare | Il pubblico è sconvolto

Il mondo del cinema perde una sua grandissima interprete. L’attrice lascia tutto il suo pubblico sconvolto.

Il cinema, si sa, è amato un po’ da tutti. La settima arte ha una capacità di emozionare e coinvolgere lo spettatore incredibile. Proprio per questo motivo i film sul grande schermo attirano grande interesse da parte del pubblico. Il mondo della settima arte piange una delle sue straordinarie interpreti, presente in numerose pellicole internazionali.

Irene Papas: biografia

Irene nasce il 3 settembre 1926, con il cognome Lelekou. Papas, difatti, è uno pseudonimo che assumerà in seguito al matrimonio con il regista Alkis Papas, avvenuto nel 1947. La coppia poi divorzierà, ma lei conserverà il cognome coniugale per tutta la sua carriera. Si fece conoscere nell’ambiente internazionale con il film “La città morta”, presentato al Festival di Cannes nel 1952. Papas, data la sua indiscutibile bellezza, per un periodo fu anche modella, posando per gli stilisti Maria Antonelli e Vincenzo Ferdinandi.

La sua carriera cinematografica è stata un susseguirsi di successi, che l’hanno resa una delle attrici più apprezzate dal pubblico. Non manca, però, l’impegno teatrale. Papas, infatti, è stata anche una grande attrice di teatro. Fra i suoi fil di maggior successo, non possiamo non citare: “I cannoni di Navarone” e “Zorza il greco”.

Papas ha sempre interpretato ruoli di donne forti e combattive, capaci di farsi valere in un mondo dominato dal maschilismo. Donna di una bellezza conturbante, fu in grado di stupire il pubblico internazionale nella sua apparizione in L’Odissea, miniserie televisiva prodotta nel 1968.

Irene Papas: il ritiro dalle scene

Irene Papas si è spenta all’età di 96 anni. Tuttavia la donna sembrava essere malata già da diverso tempo. La sua ultima apparizione cinematografica, difatti, risale al 2001. In quell’anno Papas recitò in “Il mandolino del capitano Corelli”. Negli anni successivi, benché non fosse ancora in un’età tanto avnzata, decise di ritirarsi dalle scene, lasciando loro il ricordo delle sue straordinarie interpretazioni.

Irene Papas: malattia e decesso

Dunque abbiano già accennato alla malattia che ormai da un po’ di tempo affliggeva Papas. Si tratta dell’Alzheimer, una patologia molto subdola che ti porta a perdere tutti i ricordi e diventare man mano meno autonomo.

Nel 2018 venne annunciato che Irene Papas era affetta da questo morbo da ben cinque anni. Dunque l’artista ha convissuto per quasi un decennio con questa insidiosa patologia che l’ha condotta lentamente alla morte. L’attrice lascia un vuoto incolmabile nella scena internazionale e difficilmente verrà dimenticata.