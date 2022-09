Dolph Lundgren, brutto incidente per il russo di Rocky 4 | Vederlo in queste condizioni preoccupa i fans

Il suo “ti spiezzo in due” è una delle frasi più iconiche e ripetute dal pubblico nella storia del cinema. Ma oggi Dolph Lundgren è in ospedale.

La sua carriera sarà per sempre segnata da quel ruolo. Ma tant’è. Dolph Lundgren non può di certo lamentarsi. Il suo Ivan Drago in Rocky IV lo ha consegnato alla storia del cinema. Sebbene il resto della carriera non sia stato particolarmente entusiasmante. Ora però l’attore è in condizioni che fanno preoccupare i suoi tantissimi fan.

Di nazionalità svedese, a Sydney divenne la guardia del corpo della cantante Grace Jones e iniziò una relazione con lei. Dopo un piccolo ruolo nel film di James Bond 007 – Bersaglio mobile (nel ruolo di uno scagnozzo del KGB), arrivò la svolta nel 1985 nel ruolo dell’imponente pugile russo Ivan Drago in Rocky IV, e da allora divenne uno degli attori più famosi di film d’azione e di arti marziali a Hollywood. Tuttavia, nella sua carriera, molti di questi film saranno di fatto dei b-movie.

Il suo “ti spiezzo in due” è una delle frasi più iconiche e ripetute dal pubblico nella storia del cinema. Un film, Rocky IV intriso del clima da Guerra Fredda che si respirava in quel periodo tra USA e URSS e che oggi, drammaticamente, sembra essere tornato per via degli ultimi eventi internazionali.

Quanto a Dolph Lundgren, è tornato alla ribalta per aver recitato in tutte le pellicole della saga dei Mercenari. Scritta e ideata proprio da quel Sylvester Stallone, protagonista di Rocky e con cui Dolph instaurerà una bella amicizia dopo la parte nel quarto capitolo dell’epopea del pugile. Sempre con Stallone e nell’ennesimo capitolo della storia di Rocky, lo rivedremo recentemente in Creed II.

Le condizioni di Dolph Lundgren

Oggi, però, le condizioni dell’attore di nazionalità svedese destano non poche preoccupazioni nei suoi tanti fan, rimastigli affezionati dopo quell’interpretazione nel quarto capitolo di Rocky. Ed è lo stesso Dolph Lundgren a informarli sulle sue vicissitudini di salute tramite un video pubblicato attraverso il proprio profilo Instagram ufficiale.

Lundgren ci scherza su e scrive, a commento del video, che sta allenando la parte superiore del corpo. Già perché lo vediamo in una corsia d’ospedale spostarsi con un girello azionato attraverso le braccia. Lundgren ci scherza su, ma il problema è serio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dolph Lundgren (@dolphlundgren)

Vediamo, infatti, la gamba sinistra del popolare attore ingessata. Lundgren quindi sposta tutto il peso del corpo sulla gamba destra e si aiuta con le braccia per spostare il girello. Insomma, non proprio il periodo migliore sotto il profilo fisico per l’attore. E noi, ovviamente, non possiamo che augurargli una pronta guarigione.