Sopravvissuti, puntata 17 ottobre| Ecco cosa si scoprirà nella terza serata

Torna l’appuntamento settimanale con Sopravvissuti. In questo articolo vi sveleremo cosa accadrà nella terza puntata.

Il mare piace un po’ a tutti, diciamo la verità. L’acqua è vita ed è indispensabile per tante cose. Del resto si è sempre detto che le città con il mare abbiamo un fascino diverso. In Italia ne abbiamo molte davvero bellissime: in primis Trieste, ma anche Genova, Napoli, Palermo, Bari, Venezia.

Le città di mare ti danno un senso di apertura e di libertà. Tuttavia bisogna considerare anche aspetti negativi, come ad esempio la maggiore esposizione a fenomeni di criminalità organizzata. Questo discorso, però, potrebbe richiedere davvero troppo tempo, e magari sarebbe meglio che ci soffermassimo sulla bellezza del mare e delle città di mare. La fiction, che la rete ammiraglia Rai ha deciso di inserire nel palinsesto del lunedì sera, è ambientata proprio in una fantastica zona marittima. Di quale serie stiamo parlando?

Sopravvissuti: il colossal del lunedì sera

Il mare, di cui nel paragrafo introduttivo, abbiamo elogiato la bellezza e salubrità, è il protagonista di questa nuova fiction. Si tratta di una storia intensa, nuova sotto diversi aspetti. Non è il solito giallo all’italiana, e nemmeno il medical drama di punta del periodo della pandemia. Sopravvissuti è la storia di una tempesta che ha colpito un’imbarcazione di medie dimensione su cui viaggiavano dodici persone. L’evento è stato devastante tanto da far credere ai loro familiari di non rivedere mai più i naufraghi. Eppure sei di loro sono tornati a casa. Nascondono un grande segreto che risulta essere il filo rosso della trama. Che fine hanno fatto gli altri sei compagni di viaggio? Sembra essere già stato svelato che non sono morti durante la tempesta. Dunque cosa ne è stato di loro?

Sopravvissuti: anticipazioni terza puntata

Lunedì 17 ottobre andrà in onda la terza puntata di Sopavvissuti, la fiction con protagonista Lino Guanciale. Nel corso degli episodi precedenti è stata narrata la storia del naufragio dell’Arianna. Dodici persone, legate da rapporti professionali e personali, hanno intrapreso questo viaggio in memoria di Arianna, la figlia di Armando, il capo dell’azienda. Tuttavia non è stato ancora svelato cosa sia successo su questa barca, e perché sei di loro non siano tornati a casa. Nel corso della puntata in onda lunedì 17/10 ci saranno delle importanti novità. Di cosa si tratta?

Sopravvissuti: ecco cosa accadrà nella puntata del 17 ottobre

Dunque nel corso della puntata del 17 ottobre si assisterà ad diverse rivelazioni. I superstiti continuano a far fatica a riprendere la loro vita in mano. Anita, la madre di uno dei dispersi, sta indagando per capire cosa stiano nascondendo. Tuttavia la donna, nel corso della terza puntata, si convincerà che abbiano detto tutti la verità. Un salto temporale porterà indietro lo spettatore al periodo dopo la tempesta. Sarà in quel momento che si presenterà per l’equipaggio un pericoloso virus. La narrazione tornerà poi al presente. Giungerà al porto di Genova il relitto dell’Arianna.

Per tutti i superstiti sarà un dramma rivederlo e dover rivivere quei momenti.