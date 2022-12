Pazzesco, guarda cosa si sono inventati! un’ idea geniale, non vedrai l’ ora di provare anche tu!

Fantastica questa idea di tre designer spagnoli che cambieranno il nostro modo di vivere rispettando al meglio l’ambiente che ci circonda.

Il risultato di questa idea geniale ha un nome: è stata chiamata Ooho, è formata da una doppia membrana costituita da estratti di alghe vegetali e per questo la potremmo mangiare in tutta sicurezza! Ma in realtà non si mangia…ti svelo di che si tratta.

Scopri l’ oggetto di questa geniale invenzione

Stiamo parlando di un oggetto biodegradabile, commestibile ed economico. E’ una “bottiglia non bottiglia” di forma sferica creata dalla sferificazione, processo culinario utilizzato nella gastronomia molecolare che, solidifica la superficie esterna degli alimenti mantenendo liquido l’ interno.

Alla rivoluzionaria bottiglia, creata a forma di piccola sfera, come una bolla di sapone, è stato dato il nome di Ooho. E’ ancora un prototipo ma presto, verrà messa a punto e verranno attuati tutti i perfezionamenti per poterla mettere sul mercato.

Come dice Garcìa Gonzales, uno degli ideatori di Ooho, stanno cercando la ricetta perfetta affinché il materiale esterno,(formato da una doppia membrana di lipidi e proteine), non attraversi la bolla entrando nella parte interna alterando il sapore del contenuto.

L’idea meravigliosa nasce da tre designer spagnoli che sostengono l’ idea di un ambiente più pulito e sostenibile; Il concetto di questo oggetto è semplice: prima bevi l’ acqua e poi mangi la bottiglia! straordinario. Questo significherebbe niente più bottiglie di plastica, tappi, bicchieri, una riduzione drastica di tutto il materiale plastico legato ai liquidi commestibili.

L’ idea è arrivata ai tre soci, (Gonzales, Guillaume e Paslier), prendendo come esempio le maratone o i grandi eventi sportivi. Bere utilizzando una bolla d’ acqua tutta commestibile! in realtà questa idea è stata presentata già da qualche anno dal team spagnolo ed è sul mercato ma non ancora acquistabile, viene presentata soltanto in occasioni di eventi pubblici o in” temporary shop”, (negozi ambulanti che rimangono aperti per pochi giorni o settimane).

Fin dall’inizio questa creazione geniale, ha avuto l’ appoggio del mondo scientifico e di tutti gli operatori del settore design; è un progetto che ha avuto diversi riconoscimenti ed onorificenze quali il Lexus Design Award nel 2014, il World Technology Award nello stesso anno, il SEA Award nel 2015 e lo UK Globe Award nel 2016.

Come funziona questa bolla

Come abbiamo già detto, la bolla è biodegradabile e commestibile composta da una doppia pelle gelatinosa ottenuta tramite alginato di sodio. All’ interno contiene del liquido, per ora acqua, ma in futuro potrà essere utilizzata anche per altro tipo di bevande. L’uso sarà immediato, cioè dovrà essere consumata la per la perché non si può chiudere l’ obiettivo infatti, è quello di sostituire le piccole bottigliette d’ acqua che si vendono per la strada o che servono agli sportivi durante le manifestazioni.

Il sapore sarà di un’ acqua pura, senza essere contaminata dalla pelle esterna, (il suo involucro), creato dalle alghe. Certo che, se qualcuno sarà un po’ restio nell’ ingoiare l’ imballaggio, potrà sempre dare un morso e ingoiare solo il liquido.

Curiosità

Queste piccole sfere saranno i contenitori del futuro? Chissà, c’è da sperarlo visto che ognuna di queste è costituita da alghe che impiegano circa 6 settimane per smaltirsi completamente nell’ambiente, mentre una bottiglia di plastica, oltre 700 anni.